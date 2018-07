Amanda Nunes provoca Ronda Rousey após vitória no UFC; confira outras brincadeiras nas redes

Após derrotar Ronda Rousey de forma avassaladora no UFC 207, Amanda Nunes entrou na ondas das brincadeiras nas redes sociais. A brasileira postou uma foto onde aparece em uma montagem segurando o cinturão do UFC e empurrando um carrinho com um bebê com o rosto da norte-americana.

Mas, apesar de derrota, Ronda terá um motivo para comemorar. Segundo informações da ESPN, ela vai receber US$ 3 milhões (cerca de R$ 9,8 milhões) pelo combate, algo em torno de R$ 200 mil por cada segundo, já que foi derrotada em apenas 48 segundos.

Ronda Rousey = eu. Amanda Nunes = vida. Feliz ano novo! ?? pic.twitter.com/mCF6QYMjuE — Íbis Sport Club (@ibismania) 31 de dezembro de 2016

Pra brasileiro coxinha que torcia pra Ronda Rousey, beijinho no ombro... e meia dúzia de socos na cara! Parabéns, Amanda Nunes. #UFC207 — Saulo (@saulo_spfc) 31 de dezembro de 2016

Que em 2017 a gente atropele as adversidades tão facilmente quanto a Amanda Nunes atropelou a Ronda Rousey no UFC. AMÉM! — Jonatas Vasconcelos (@Jon_Vasconcelos) 31 de dezembro de 2016