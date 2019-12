Americano que chamou o Brasil de 'chiqueiro' teve mandíbula quebrada no UFC

A derrota do americano Colby Covington para Kamaru Usman na luta principal do UFC 245, em Las Vegas, neste fim de semana, foi comemorada por muitos brasileiros. Conhecido por ser um apoiador de Donald Trump e por suas polêmicas declarações racistas, Covington criou polêmica em 2017, no UFC São Paulo, ao dizer que o Brasil era um "chiqueiro" e que seu povo era de "animais imundos".

Durante o confronto, Kamaru Usman chegou a quebrar a mandíbula de Covington no terceiro round. O rival ainda aguentou mais um tempo em pé, até ser nocauteado aos 4m10s do quinto round. Nascido em Auchi, na Nigéria, Usman tinha dito antes da luta que iria representar "a fúria de todos os imigrantes dos EUA".

"E aí, Brasil! Isso é para vocês também, é pelo mundo inteiro", disse o dono do cinturão dos meio-médios após sua vitória. "Esta vitória não é só para mim, é para o mundo inteiro. Eu esperei o mês inteiro, desde que assinei o contrato. O motivo de eu ser o campeão é porque minha mente é mais forte do que a de todo mundo na divisão. Cometi alguns erros hoje, mas sei que bato mais pesado que ele e queria mostrar a vocês que posso vencer em pé também", disse.

Colby Covington suffered a broken jaw against Kamaru Usman... #UFC245 pic.twitter.com/k8wjhITZFz — SMH (@BTCballer1) December 15, 2019

CARD PRINCIPAL

1 - Kamaru Usman venceu Colby Covington por nocaute técnico aos 4m10s do R5.

2 - Alexander Volkanovski venceu Max Holloway por decisão unânime (48-47, 48-47, 50-45)

3 - Amanda Nunes venceu Germaine de Randamie por decisão unânime (49-44, 49-46, 49-45)

4 - Marlon Moraes venceu José Aldo por decisão dividida (29-28, 28-29, 29-28)

5 - Petr Yan venceu Urijah Faber por nocaute aos 43s do R3