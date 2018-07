Anderson Silva é derrotado por Bisping no retorno ao UFC

Anderson Silva decepcionou em seu retorno ao MMA. Após passar mais de um ano fora do octógono por ser flagrado em exame antidoping, o brasileiro foi derrotado pelo inglês Michael Bisping em decisão unânime dos juízes (triplo 48 a 47) no UFC Fight Night 84. Com a derrota, o lutador fica para trás na busca pelo cinturão dos pesos-médios, que pertence ao norte-americano Luke Rockhold.

A derrota do "Spider" na noite deste sábado na O2 Arena, em Londres, manteve jejum que vem desde 2012, quando ele nocauteou o americano Stephan Bonnar em combate no Rio de Janeiro. Depois dessa vitória, o "Spider" perdeu duas vezes para Weidman em 2013 - sendo que a primeira, em julho, custou-lhe o cinturão nos médios. Em 2015 ele teve o duelo contra Nick Diaz, em janeiro de 2015, transformado em No Contest (luta sem resultado) pelo Ultimate após exames detectarem o uso de substâncias ilícitas por parte do lutador.

Os primeiros rounds foram fundamentais para vitória de Bisping, que foi claramente superior ao brasileiro nos dois primeiros. Após um começo com bastante estudo de ambas as partes, o inglês foi tomando conta do combate já no primeiro round. Como de costume, o brasileiro tentou desestabilizar o adversário ao baixar a guarda, mas o experiente rival, de 36 anos, não caiu na pilha e quase deixou Silva em situação delicada no fim do segundo round ao levá-lo ao chão com forte golpe.

Na terceira parte, Bisping começou pressionando, mas foi o "Spider" que ficou próximo do triunfo ao acertar uma "joelhada voadora" no rosto do rival já no soar do gongo. Ele chegou a subir nas grades para comemorar a vitória, mas o juiz Herb Dean já havia interrompido o confronto para que o britânico colocasse o protetor bucal, que havia caído.

Nos dois últimos rounds, Anderson Silva voltou a acertar bons golpes em Bisping, mas não conseguiu por um ponto final na luta, que ficou perto de ser vencida no round derradeiro após o brasileiro encaixar um chute frontal no rosto do inglês, que sentiu o baque no momento. No final, acabou prevalecendo o melhor começo e a regularidade de Michael Bisping durante o confronto.

Após a luta, o brasileiro mostrou contrariedade em relação ao resultado anunciado pelos juízes. "Quero agradecer a todos que vieram aqui assistir à luta. Obrigado a todos do meu time. Brasil, não tem como vencer, eles tiram, vocês viram. É isso, missão cumprida, às vezes, não. É que nem no Brasil, corrupção total."

O principal confronto da noite do UFC também serviu para Bisping fazer jus às provocações feitas ao "Spider" nos dias que antecederam o evento. Ambos não se cumprimentaram na véspera do media day e fizeram uma encarada tensa durante a pesagem após o inglês provocar Anderson Silva em relação ao caso de doping.

Ainda neste sábado, o brasileiro Thales Leites foi derrotado pelo iraniano naturalizado holandês Gegard Mousasi, também pelos médios. Os juízes foram unânimes em apontar Mousasi como vencedor, com um duplo 30-27 e um 29-28.