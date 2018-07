Anderson Silva é enigmático após ser tirado de programa

O ex-campeão do UFC Anderson Silva foi enigmático para se manifestar pela primeira vez depois de ser cortado do cargo de técnico do reality show The Ultimate Fighter Brasil 4. Em um vídeo nas redes sociais Spider aparece treinando em sua academia na Califórnia e publicou a frase: "Falar muito de si mesmo, pode ser um jeito de esconder aquilo que realmente é".

Anderson estava em Las Vegas durante a gravação do programa e ao saber que teria de deixar o projeto, retornou para onde mora, em Los Angeles. Spider dará lugar a Rodrigo Minotauro depois da Comissão Atlética de Nevada solicitar o seu afastamento pelo flagrante em exame antidoping para anabolizantes realizado no dia 9 de janeiro. Com a troca de técnicos, Minotauro estará no programa junto com Mauricio Shogun.

Nesta segunda-feira, porém, a divulgação de outro exame feito por Anderson Silva teve resultado diferente. A amostra colhida em 19 de janeiro não detectou a presença de anabolizantes.