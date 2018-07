Anderson Silva encara Derek Brunson no UFC 208

Anderson Silva conheceu na noite desta sexta-feira seu próximo adversário. Mas não será Conor McGregor, como ele próprio sugeriu. O rival escolhido foi americano Derek Brunson, no UFC 208, que será disputado dia 11 de fevereiro, em Nova York. Um dos maiores atletas da história do UFC, Anderson Silva não entra no octógono desde o dia 7 de julho, quando perdeu para Daniel Cormier.

Nesta sexta-feira, Silva havia feito uma provocação a Conor McGregor, maior nome da modalidade da atualidade. "Agora, velho, que eu estou começando a desafiar todo mundo. Ah, eu quero bater nesse anão... Como é o nome do menino mesmo... McGregor. Não é provocação. É que eu esqueci, eu sou velho. Velho sabe como é. Eu tenho essa vontade de me testar contra ele."

Silva, ex-campeão peso-médio, tem 41 anos e soma um cartel de 33 vitórias, sendo oito derrotas e um 'No Contest' (quando a luta não tem um resultado). O Spider, porém, não vence uma luta desde outubro de 2012, quando derrotou Stephan Bonnar em luta válida pela categoria meio-pesado (até 93 quilos).