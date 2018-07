Anderson Silva gostaria que retorno ao UFC fosse no Brasil

Um dia depois do anúncio do retorno ao UFC, Anderson Silva afirmou, em entrevista ao site oficial do Ultimate, que preferiria que sua volta ao torneio fosse no Brasil. O brasileiro enfrentará o britânico Michael Bisping, em Londres, no dia 27 de fevereiro de 2016, completando um intervalo de quase treze meses desde sua última luta, contra Nick Diaz, em 30 de janeiro de 2015.

"Adoraria que essa luta fosse no Brasil, mas será um prazer voltar e enfrentar o Michael Bisping em Londres na O2 Arena, que teve os ingressos esgotados. Já faz muito tempo desde a última vez que lutei em Londres, e estou muito animado para voltar. Acredito que este será um grande teste para que eu possa voltar a correr atrás de um title-shot (disputa pelo título)."

O "Spider" não luta em Londres desde 2006, quando nocauteou o americano Tony Fryklund com uma cotovelada pelo torneio local Cage Rage. No total são quatro lutas na capital britânica, todas com vitórias, sendo três nocautes e uma decisão unânime.

Anderson Silva foi o dono do cinturão dos médios de 2006 a 2013. O paulista tomou o título do norte-americano Rich Franklin no UFC 64 e, dez defesas depois, o perdeu para Chris Weidman, no UFC 162. No UFC 82, o brasileiro ainda derrotou Dan Henderson na unificação do cinturão da categoria entre o Ultimate e o extinto Pride.

Lutando em casa, Bisping se mostrou fã do brasileiro e orgulhoso de poder lutar em casa. "Estou muito animado para enfrentar o Anderson Silva perante uma arena esgotada em Londres, capital do meu país. O Anderson é alguém que eu admiro há muito tempo, e sempre quis enfrentá-lo. Sei que algumas pessoas negaram essa luta, mas isso não está em meu DNA. Estou ansioso para vencê-lo com meu estilo e provar que mereço uma chance ao título."

Campeão do The Ultimate Fighter 3, Bisping possui carreira inconstante no torneio de Dana White. Em 24 lutas são sete derrotas, nenhuma delas consecutivas, mas sempre terminando com boas sequências de vitórias.

Lutando na Inglaterra, Bisping nunca foi derrotado até hoje. No total, são 16 lutas em sua terra natal, sendo seis delas pelo UFC. O evento contra Anderson Silva será o sexto na capital Londres.