Anderson Silva pode passar por cirurgia e está fora do UFC 198

Anderson Silva está fora do UFC 198. O brasileiro começou a sentir dores abdominais na última segunda-feira e deve passar por uma cirurgia para retirada da vesícula, segundo informações do site americano Yahoo Sports. O consultor médico do UFC, Jeff Davidson, foi ouvido pelo portal norte-americano e confirmou a informação. "Anderson desenvolveu um desconforto abdominal na segunda-feira, e as avaliações que fizemos nesta terça-feira são consistentes com coleociste aguda(inflamação da vesícula biliar). Ele será avaliado por um cirurgião para uma possível operação".

O ex-campeão dos médios enfrentaria o Uriah Hall no card principal do UFC 198, na Arena da baixada, em Curitiba, e seria uma das grandes atrações do primeiro evento do Ultimate em estádios de futebol no Brasil. Em nota divulgada em seu site, o Ultimate diz que "está explorando possíveis substitutos para Uriah Hall, que já está em Curitiba", mas não há certeza se o jamaicano permanecerá no card. A luta principal do UFC 198 será entre o campeão Fabrício Werdum e o norte-americano Stipe Miocic, valendo o cinturão dos pesados.

UFC 198

14 de maio de 2016

Curitiba (PR)

CARD PRINCIPAL

(a partir de 23h de Brasília):

Peso-pesado: Fabricio Werdum x Stipe Miocic

Peso-médio: Ronaldo Jacaré x Vitor Belfort

Peso-médio: Uriah Hall x Adversário a definir

Peso-casado (até 63,5kg): Cris Cyborg x Leslie Smith

Peso-meio-pesado: Mauricio Shogun x Corey Anderson

CARD PRELIMINAR

a partir de 19h15 de Brasília):

Peso-meio-médio: Demian Maia x Matt Brown

Peso-meio-médio: Warlley Alves x Bryan Barberena

Peso-médio: Thiago Marreta x Nate Marquardt

Peso-galo: John Lineker x Rob Font

Peso-meio-pesado: Rogério Minotouro x Patrick Cummins

Peso-leve: Francisco Massaranduba x Yancy Medeiros

Peso-meio-médio: Serginho Moraes x Luan Chagas

Peso-pena: Renato Moicano x Zubaira Tukhugov