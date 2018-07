Anderson Silva realiza treino aberto em hotel em Las Vegas

Pronto para voltar ao octógono, Anderson Silva treinou por cerca de 45 minutos no Hotel MGM, em Las Vegas, nesta quinta-feira. Curiosos e fãs do lutador brasileiro formaram uma espécie de arquibancada para assistir aos movimentos e brincadeiras do lutador de UFC.

Aos gritos de "o campeão voltou", Anderson se exercitou com o preparador físico Rogério Camões e simulou situações de luta. Segundo Ramon Lemos, treinador de Jiu-Jitsu, Spider está pronto para voltar a fazer qualquer movimento no octógono.

"O Anderson está 100% recuperado. Na verdade, ele se recuperou para iniciar o treinamento. Então o que a gente pode esperar é o Anderson chutando, dando piruetas ou mortal triplo. Vamos ver o Anderson, se Deus quiser, fazendo todos os movimentos dentro da estratégia que ele deve seguir", comentou Lemos.

No final do treinamento, os fãs aproveitaram para tirar fotos com e pegar autógrafos com o brasileiro.

Afastado desde o UFC 168, quando fraturou a tíbia da perna esquerda, Anderson Silva está de volta. Spider enfrenta o norte-americano Nick Diaz, no próximo sábado, dia 31 de janeiro, em Las Vegas (EUA).