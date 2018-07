Anderson Silva se defende do doping nesta terça, em Las Vegas

Anderson Silva terá a oportunidade de se defender diante da Comissão Atlética de Nevada dos resultados positivos em exames antidoping que teve em janeiro, antes e após a luta de retorno ao UFC contra Nick Diaz. O lutador brasileiro é esperado na reunião da entidade, que tem horário de início marcado para as 13 horas locais, 19 horas de Brasília.

O ex-campeão dos médios foi flagrado em duas análises. A primeira foi num teste surpresa, realizado no dia 9 de janeiro, que apontou a presença de dois esteroides anabolizantes, drostanolona e androsterona. Anderson também foi pego em exame do dia da luta com Nick Diaz, em 31 de janeiro. Mas nem a Comissão Atlética nem o UFC confirmaram o resultado deste teste.

Anderson, de 39 anos, poderá ser impedido de lutar por até dois anos.A punição poderá antecipar a aposentadoria de um dos atletas mais importantes do MMA. Além de ter sua vitória sobre Nick Diaz ser provavelmente cancelada, Anderson também deixará de receber a bolsa de US$ 800 mil (R$ 2,2 milhões) e ainda foi retirado do cargo de treinador do TUF 4, realizado em conjunto pela TV Globo e pelo próprio UFC. O “conselho” para a retirada de Anderson do programa foi da Comissão de Nevada.

Na quarta-feira, o presidente do UFC, Dana White, dará uma entrevista para falar sobre o caso. O dirigente afirmou ter ficado "arrasado" com o resultado positivo por uso de substâncias proibidas. "Quarta-feira teremos uma coletiva em Las Vegas, muita coisa ruim vai acontecer. Nosso principal assunto não será divertido, vamos falar sobre tudo o que vem acontecendo e como será daqui para frente."