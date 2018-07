Anderson Silva se prepara para retorno ao UFC contra Nick Diaz

O lutador e ex-campão mundial de MMA, Anderson Silva, está passando por uma maratona de treinos em preparação para o confronto com Nick Diaz, em janeiro de 2015. Será a primeira luta desde que o brasileiro sofreu uma grave fratura dentro do tatame. Em entrevista nesta terça-feira, no Rio, Anderson afirmou que o tempo em que ficou fora da modalidade serviu para deixá-lo mais humilde e que agora vai lutar sem a pressão de defender um título.

"Senti que nas últimas lutas eu estava muito pressionado. Não estava fazendo por estar feliz. Estava lutando por pressão, mas não do UFC. Eu me pressionei. Agora não vou ter a pressão de ficar sete, oito anos vencendo", explicou Anderson, que é considerado um dos maiores lutadores da história do UFC.

"Foi bom porque tudo que aconteceu me deu 'startzinho'. Voltei um pouco para trás, revi alguns conceitos. Quanto ao novo Anderson? Ele é bom. Estou falando sério", brincou. "Vou tentar aprender com os erros, que foram muitos. Não só técnicos, mas de personalidade. Perdi muita coisa por causa disso, e estou aprendendo."

Além de aprimorar a parte técnica, Anderson tem se esforçado para se recuperar fisicamente. O tempo parado deixou sua musculatura mais debilitada e, por isso, passa por trabalhos específicos com o auxílio do médico Márcio Tannure. "Os treinos estão sendo legais porque estou conseguindo executar os movimentos que fazia no começo. Assim que me recuperei, não estava tendo força. Mas a cada dia que passa estou podendo voltar a chutar sem medo. Acho que no dia da luta vou estar 100%", disse Anderson.

"Ele tem que melhorar (a parte psicológica) conforme realiza os treinamentos. Não esquecendo que, além de atleta, ele é ser humano e precisa cuidar do corpo e da cabeça", alertou Tannure.

A luta contra o americano Nick Diaz é válida pelo UFC 183, que será realizado em Las Vegas, no dia 31 de janeiro de 2015.