Anderson Silva testa positivo no antidoping por uso de esteroide

O mundo do UFC foi sacudido nesta terça-feira pela divulgação do resultado positivo de um exame antidoping de Anderson Silva, realizado pela Comissão Atlética do Estado de Nevada. O ex-campeão dos médios foi pego por uso de Drostanolona, cujos metabólitos foram detectados em um teste de urina.

Os testes foram realizados nos dias 9, 19 e 31 de janeiro, mas apenas no primeiro foram encontradas substâncias proibidas. Além da Drostanolona, também foi detectada a substância Androsterona, um outro esteroide que é aplicado via oral. Por tudo isso, é possível que a luta, vencida pelo brasileiro, seja declarada como "sem resultado".

Pelas regras, o lutador pode ainda solicitar uma contraprova, mas o UFC se disse decepcionado com a notícia. "O UFC é rigoroso e consistente em sua política contra o uso de drogas ilegais ou para melhorar a performance", declarou a entidade em nota publicada em seu site. O atleta pode receber um gancho de nove meses pelo doping. "Anderson Silva tem sido um grande campeão e verdadeiro embaixador do MMA e do UFC, no Brasil e no mundo. Estamos desapontados por esses resultados iniciais."

No ano passado, em entrevista ao site MMA Junkie, Anderson falou sobre doping no esporte. "Essa questão não é só ruim para mim, mas para o esporte em geral. Todo mundo ama o UFC, crianças, famílias e, com caras sendo pegos usando esteroides, isso é um problema. Quando pessoas testam positivo, não deviam mais lutar. Quem usa, faz por um bom tempo e mostra que tem um problema. Mas esteroide é uma droga e nunca uma droga pode ser boa para o esporte", afirmou na ocasião.

Nick Diaz, que já teve outro caso de doping na carreira, também foi pego por uso de maconha após a luta. A polêmica se dá em um momento que o UFC lida com outros casos de doping, como o do campeão dos meio-pesados Jon Jones, que em exame foi pego por uso de cocaína. Após a luta no fim de semana, quando venceu, Anderson fez questão de abraçar Jones e considerou o amigo o maior lutador da atualidade. Agora, ambos estão na mira da Comissão Atlética de Nevada.

REPERCUSSÃO

Kevin Iole, renomado jornalista de lutas norte-americano, foi o primeiro a escrever em sua conta pessoal no Twitter que Anderson Silva foi pego no exame antidoping por um tipo de esteroide que ajuda a definir a musculatura do corpo. O especialista também revelou que Nick Diaz, rival do Spider na luta principal do UFC 183, também foi flagrado pelo doping.

"Anderson Silva e Nick Diaz falharam no teste de drogas. Silva falhou em um teste pré-luta e Diaz depois do combate, para maconha. Silva foi pego por uso de Drostanolona em um teste antes da luta conduzido em 9 de janeiro. Diaz ultrapassou o limite para maconha em um exame após a luta", escreveu o profissional. Iole é um experiente colunista de boxe e MMA (Artes Marciais Mistas, da sigla em inglês) e costuma publicar seus textos nos Estados Unidos.