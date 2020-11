Anderson Silva é nocauteado por Uriah Hall em luta que pode marcar sua despedida do MMA

O final da carreira de Anderson Silva no UFC teve uma nota melancólica. O brasileiro de 45 anos, considerado uma lenda no MMA, sofreu um nocaute técnico de Uriah Hall no quarto round de sua 25ª luta pela organização.

O nocaute saiu quando Uriah Hall disparou um direto de direita andando para trás - justamente como Anderson fez tantas vezes na carreira - e derrubou o brasileiro. Na sequência, o norte-americano acertou mais golpes em Silva até que o árbitro Herb Dean desse a luta por encerrada, a 1min e 14s do quarto round.

Ao final da luta, muita emoção. E não somente de Anderson. Uriah Hall chorou copiosamente, abraçou o adversário e até foi consolado por ele. "Eu te amo... Eu peço tantas desculpas", disse o vencedor da luta a Silva após o nocaute.

