Anderson Silva volta ao octógono no UFC 183. Veja card completo

O UFC 183 marcará o retorno do brasileiro Anderson Silva ao octógono mais famoso do mundo. O lutador teve uma grave lesão no final de 2013, passou por cirurgia, reabilitação, fisioterapia e muito treinamento para poder encarar neste sábado o norte-americano Nick Diaz. O Spider garante estar pronto para o desafio e para se credenciar novamente para disputar o cinturão dos médios no UFC. Por isso, ele quer vencer e esperar o confronto entre o campeão Chris Weidman e o brasileiro Vitor Belfort para saber como será sua condição de desafiante.

Mas além da esperada luta de Anderson Silva, o UFC 183 contará com a presença de outros oito brasileiros e terá também uma importante luta feminina, entre Miesha Tate e Sara McMann. Os representantes do País serão Thales Leites, Thiago Alves, John Lineker, Rafael Sapo, Diego Brandão, Thiago Marreta, Rick Monstro e Ildemar Marajó, sendo que os dois últimos se enfrentam na segunda luta da noite. O evento será realizado no MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos. O início está marcado para 21h30 (horário de Brasília) e o card principal deve começar por volta de 1h da manhã.

Confira o card completo do UFC 183

CARD PRINCIPAL

Peso médio: Anderson Silva x Nick Diaz

Peso meio-médio: Tyron Woodley x Kelvin Gastelum

Peso leve: Joe Lauzon x Al Iaquinta

Peso médio: Thales Leites x Tim Boetsch

Peso meio-médio: Jordan Mein x Thiago Alves

CARD PRELIMINAR

Peso galo: Miesha Tate x Sara McMann

Peso médio: Ed Herman x Derek Brunson

Peso mosca: Ian McCall x John Lineker

Peso médio: Rafael Sapo x Tom Watson

Peso pena: Diego Brandão x Jimy Hettes

Peso médio: Rick Monstro x Ildemar Marajó

Peso médio: Thiago Marreta x Andy Enz