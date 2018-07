Antes de enfrentar Shevchenko, Amanda avisa: 'Vou dar o sangue pelo cinturão'

Conhecida por ser e campeã absoluta da categoria peso-galo, a brasileira Amanda Nunes se prepara para defender o cinturão neste sábado, no UFC 2013, em Las Vegas, contra Valentina Shevchenko, atual número 1 no ranking do Ultimate. O novo desafio vem depois dos triunfos contra Miesha Tate e Ronda Rousey, dois dos maiores nomes do MMA feminino.

Buscando reconhecimento mesmo após as grandes conquistas, a 'Leoa' afirma que "realmente eu tenho que mostrar que sou a melhor do mundo e é isso que eu estou fazendo até agora", conta em entrevista com a imprensa brasileira.

Confiante, a baiana mostra que está pronta para vencer: "Aconteça o que acontecer, a Valentina não vai tirar esse cinturão de mim. Eu vou deixar o meu sangue para ficar com esse cinturão, é a coisa que eu mais estou focada agora."

Sobre a velha conhecida Shevchenko, Amanda relembra o combate que aconteceu em março do ano passado, quando venceu a peruana por decisão unânime: "Eu me perdi no terceiro round e acabei cansando um pouco, mas eu volto para evoluir a cada dia. Não tem segredo, eu quero mostrar para as pessoas que eu quero ser campeã", disse. "No dia da luta eu vou mostrar realmente que eu evolui e vou estar bem e estou pronta para essa revanche".

Questionada sobre a importância das últimas lutas que participou no Ultimate, a brasileira mostra não se incomodar, mas não exalta a atração em Las Vegas. "Não consigo comparar esses meus últimos cards com os outros. Eu sou honesta, contra a Ronda o mundo inteiro estava vendo aquela luta, mas eu estou feliz de estar neste evento, eu sou realista e estou preparada para lutar independente do card".

UFC 213 - 8 de julho, em Las Vegas (EUA)

CARD PRINCIPAL (a partir de 23h, horário de Brasília):

Peso-galo: Amanda Nunes x Valentina Shevchenko

Peso-médio: Yoel Romero x Robert Whittaker

Peso-pesado: Daniel Omielanczuk x Curtis Blaydes

Peso-pesado: Fabricio Werdum x Alistair Overeem

Peso-leve: Anthony Pettis x Jim Miller

CARD PRELIMINAR (a partir de 19h30, horário de Brasília):

Peso-pesado: Travis Browne x Alexey Oliynyk

Peso-meio-médio: Chad Laprise x Brian Camozzi

Peso-médio: Thiago Marreta x Gerald Meerschaert

Peso-meio-médio: Jordan Mein x Belal Muhammad

Peso-galo: Rob Font x Douglas D'Silva

Peso-pena: Cody Stamann x Terrion Ware

Peso-meio-pesado: Trevin Giles x James Bochnovic