Antidoping surpresa em Anderson Silva dá negativo para esteroide

O segundo exame do lutador Anderson Silva, realizado no dia 19 de janeiro, deu negativo para doping nas amostras de sangue e urina, segundo informou o site MMA Junkie. Os testes foram feitos pelo mesmo laboratório que realizou o primeiro exame, o SMRTL, ligado à Universidade de Utah. Isso não anula o teste positivo do dia 9 de janeiro, e também não é uma contraprova do exame feito no início do mês passado. Falta ainda sair o resultado dos exames feitos no dia da luta contra Nick Diaz, pelo UFC 183.

O exame de sangue do dia 19 não acusou nenhuma substância proibida e seu resultado foi entregue para a Comissão Atlética do Estado de Nevada no dia 2 de fevereiro, um dia antes da divulgação do exame que deu positivo para doping. Já o teste de urina foi protocolado no dia 5 de fevereiro. Provavelmente, a entidade de Las Vegas aguardou ter os dois documentos dos exames realizados no mesmo dia nas mãos para divulgar o resultado. Como exames realizados em dias diferentes podem dar resultados diferentes, o caso de doping do primeiro exame continua valendo e o lutador brasileiro vai tentar se defender no dia 17.