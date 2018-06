Aos 38 anos, Jacaré aposta em estratégia para vencer Derek Brunson

Estratégia é a palavra-chave para o retorno de Ronaldo Jacaré ao octógono. Longe dos cages desde abril, o brasileiro volta para encarar o americano Derek Brunson neste sábado, no UFC Charlotte, no estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos.

O combate é uma revanche entre os lutadores, que já se enfrentaram em 2012, no Strikeforce, quando o brasileiro garantiu a vitória. Com resultados diferentes nos últimos confrontos, o capixaba deve ter mais trabalho neste novo desafio. Agora, Brunson vem de uma vitória por nocaute sobre Lyoto Machida e Jacaré de uma derrota para Robert Whittaker. "A primeira luta eu entrei com uma estratégia melhor que a dele. Eu tinha feito meu camp na X-Gym com o Distak e também na Team Nogueira. Treinei muito boxe e consegui colocar em prática. Mas dessa vez é diferente", revela Jacaré.

Mas, os últimos resultados não diminuem a confiança: "Todo mundo que entra, entra para vencer. Eu vou vencer porque vou entrar com uma estratégia melhor. Ele vem de um triunfo sobre o Lyoto, está numa boa fase, porém, acho que ambos estamos em fases melhores das nossas vidas, em comparação à primeira luta", conta o brasileiro.

Aos 38 anos, Jacaré afirma que passa por um período de mudanças: "Eu estou bastante feliz, dessa vez eu também não estou treinando mais tão duro como fazia antes. Agora tenho mais estratégia, treino com mais inteligência".

Ocupando respectivamente o quinto e o sétimo lugar no ranking peso-médio do Ultimate, Jacaré e Brunson almejam a vitória para garantir lugar na próxima disputa pelo cinturão da categoria. No entanto, o brasileiro evita falar sobre o título. "Estou focando única e exclusivamente nessa luta. Não quero comentar sobre o cinturão, até porque quanto mais eu falo, mais ele corre de mim. Eu quero lutar, vencer e andar para frente. E andando para frente, naturalmente estarei andando na direção do cinturão", finaliza.

Confira o card do UFC Charlotte:

CARD PRINCIPAL

Peso-médio: Ronaldo Jacaré x Derek Brunson

Peso-pena: Dennis Bermudez x Andre Fili

Peso-leve: Jordan Rinaldi x Gregor Gillespie

Peso-meio-médio: Drew Dober x Frank Camacho

CARD PRELIMINAR

Peso-leve: Eric Koch x Bobby Green

Peso-pena: Mirsad Bektic x Godofredo Pepey

Peso-mosca: Katlyn Chookagian x Mara Romero Borella

Peso-palha: Randa Markos x Juliana Lima

Peso-palha: Justine Kish x Ji Yeon Kim

Peso-leve: Vinc Pichel x Netto BJJ

Peso-meio-médio: Niko Price x George SullivanP

eso-pena: Austin Arnett x Cory Sandhagen