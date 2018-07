Apoio a Jon Jones divide opiniões no mundo do MMA

A decisão do UFC, de dar todo o apoio ao seu principal lutador no ranking “peso por peso”, Jon Jones, flagrado por uso de cocaína, dividiu opiniões no meio do MMA. Um dos mais indignados é o lutador Matt Riddle, que foi demitido pela organização após ter sido flagrado duas vezes por uso de maconha.

“Vocês, idiotas, me demitiram por uso de maconha, mas permitem que lutadores usem drogas mais pesadas sem consequências. Honestamente, a melhor coisa que me aconteceu foi ter sido demitido do UFC”, escreveu no twitter o lutador.

Já Daniel Comier, derrotado por Jones em Las Vegas, no UFC 182, e um dos maiores desafetos de “Bones”, adotou postura bem diferente. “Fiquei sabendo do teste de Jon, e se há alguma coisa a dizer é o seguinte: você é influência para um grande número de pessoas, então temos que nos unir. Boa sorte em sua reabilitação”.

A Reebok, fornecedora oficial de material esportivo do UFC e patrocinadora pessoal do atleta, também manifestou apoio, e elogiou sua decisão de se internar numa clínica de reabilitação para drogados no Novo México, nos Estados Unidos.

Como a mostra que continha traços de benzoilecgonina, principal metabólito da cocaína, foi colhida em período fora de competição, a Comissão Atlética do Estado de Nevada (NSAC), que é signatária do código da WADA (Agência Mundial Antidoping), não pode punir o atleta por uso de uma droga social, como a cocaína.

Caso a mostra tivesse sido colhida num período de até 12 horas anterior à luta, o combate ficaria sem resultado e Jones perderia o cinturão dos meio-pesados.

No entanto, se a NSAC não pode punir o atleta, o UFC pode. Mas as punições são administradas conforme os interesses de seu presidente, Dana White, e afastar um astro como Jones do octógono significa prejuízo financeiro.

Aos 27 anos, Jones é considerado um dos melhores lutadores de MMA da história, com oito defesas de título bem sucedidas.