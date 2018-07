Após batalha contra o peso, Cris Cyborg encara sueca no UFC Brasília

Estrela do UFC Brasília, Cris Cyborg enfrenta a sueca Lina Lansberg na luta principal deste sábado, no ginásio Nilson Nelson. A brasileira, que fez fama no mundo do MMA fora do UFC, destoa de outros lutadores ao minimizar a importância do cinturão. Para ela, ser protagonista de lutas empolgantes é prioridade. É com esse espírito que ela vai para o próximo duelo. “Pretendo fazer super lutas no UFC, não penso em manter cinturão por 50 anos. Eu busco desafios.”

Cyborg vem de uma vitória sobre americana Leslie Smith por nocaute no primeiro round, em maio, na Arena da Baixada, já Lansberg – peso-galo (até 61 kg) de origem – fará a sua estreia na organização. A batalha da lutadora brasileira, que costuma pesar entre 77 kg e 75 kg, para atingir 140 libras (63,5 kg) foi motivo de apreensão durante a semana. Em poucos dias, ela teve de reduzir 25 libras (11,3 kg) para ter a presença confirmada no UFC Brasília.

Na manhã de sexta-feira, Cyborg pesou 141 libras (63,9 kg), variação dentro da tolerância combinada para o evento. Apesar de ter atingido a marca, estava visivelmente debilitada após processo intensivo para ficar mais leve. Sua adversária – dona de um cartel com seis vitórias e apenas uma derrota – registrou 140 libras na balança e ignorou a dificuldade da brasileira para atingir o peso ideal.

“Lina vem de muitos combates no muay thai. É uma menina da minha categoria. Só fico um pouco chateada porque nós duas descemos para lutar no peso casado, o que não faz sentido”, lamentou Cyborg

O card principal da noite ainda terá Renan Barão, Roy Nelson, Antonio Pezão entre os destaques. O único lutador que estourou o limite da categoria na pesagem foi brasileiro Michel Trator, que estava 900 g acima do permitido nos pesos-leves (até 70,8 kg) e terá 20% do valor de sua bolsa revertida para o rival Gilbert Durinho. O embate faz parte do card preliminar.

UFC BRASÍLIA

CARD PRINCIPAL (a partir de 23 horas)

Peso-casado: Cris Cyborg x Lina Lansberg

Peso-pena: Renan Barão x Phillipe Nover

Peso-pesado: Roy Nelson x Antônio Pezão

Peso-leve: Francisco Massaranduba x Paul Felder

Peso-médio: Thiago Marreta x Eric Spicely

Peso-pena: Godofredo Pepey x Mike de La Torre

CARD PRELIMINAR (a partir de 19h30)

Peso-leve: Gilbert Durinho x Michel Trator

Peso-galo: Rani Yahya x Michinori Tanaka

Peso-galo: Jussier Formiga x Dustin Ortiz

Peso-meio-médio: Erick Silva x Luan Chagas

Peso-leve: Alan Nuguette x Steven Ray

Peso-meio-médio: Vicente Luque x Hector Urbina

Peso-leve: Glaico França x Gregor Gillespie