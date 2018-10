Após briga generalizada, McGregor e Nurmagomedov sofrem punições temporárias

Os lutadores Khabib Nurmagomedov e Conor McGregor foram suspensos pela Comissão Atlética de Nevada nesta quinta-feira por causa da briga generalizada ocorrida dentro e fora do octógono, sábado à noite, na T-Mobile Arena, em Las Vegas, durante a disputa do título mundial dos leves do UFC.

O executivo da Comissão Atlética de Nevada, Bob Bennett, relatou que foram enviadas cartas na quarta-feira a ambos os atletas para notificá-los de que serão suspensos por dez dias, a partir de 15 de outubro.

Uma investigação da comissão está pendente e o panorama pode estender a suspensão temporária quando os membros da comissão se reunirem em 24 de outubro. Nurmagomedov e McGregor também podem recorrer da decisão.

Nurmagomedov, elogiado pelo presidente russo Vladimir Putin durante uma reunião na quarta-feira em Moscou, respondeu com aborrecimento através de um publicação no Instagram, onde ele disse que foi punido injustamente.

O lutador reclamou que nenhuma ação disciplinar foi tomada em abril, no Brooklyn, Nova York, quando McGregor quebrou as janelas do ônibus em que estava Nurmagomedov, ao atirar um carrinho de bagagem.

"Eles poderiam ter matado alguém lá. Por que ninguém diz que ele insultou meu país, minha religião e minha família?", perguntou Nurmagomedov. "Defendemos nossa honra e isso é o mais importante. Nós pretendemos ir até o final."

A representante de McGregor, Audie Attar, da Paradigm Sports Management, esperava que a investigação fosse absolver McGregor. "Ficará claro quem é o culpado", disse Attar. "Estamos focados no futuro."

O representante da Nurmagomedov, Ali Abdelaziz, da Dominance MMA Management, não se pronunciou sobre a punição imposta ao seu cliente. A luta se espalhou para além do octógono na noite de sábado, após Nurmagomedov finalizar McGregor no quarto round.

Posteriormente, o campeão russo se afastou de McGregor, saltou por cima do octógono e pulou em direção às primeiras filas de cadeiras e se envolveu em uma briga com

um lutador da equipe irlandesa. Membros da comitiva de Nurmagomedov subiram no octógono para atacar McGregor, que por sua vez também tentou sair do octógono durante a confusão.

A bolsa de US$ 2 milhões de Nurmagomedov foi retida pela comissão até que a investigação seja concluída, disse Bennett. McGregor já recebeu seu pagamento de US$ 3 milhões. "Eles podem ficar o dinheiro que estão segurando", disse Nurmagomedov. "Espero que não fique preso na sua garganta."

O presidente do UFC, Dana White, disse que três integrantes do time de Nurmagomedov foram presos pela polícia e depois libertados, pois McGregor recusou-se a apresentar queixa. Dana White acrescentou que o UFC pode cassar o título de Nurmagomedov.