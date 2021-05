Após conquista do cinturão peso-leve, Charles do Bronx ganhará prêmio de R$ 395 mil

Nada melhor do que conquistar o tão esperado cinturão do UFC e ainda ver a conta bancária ganhar mais dígitos. É a situação de Charles do Bronx. O lutador brasileiro derrotou neste sábado o norte-americano Michael Chandler, em Houston, nos Estados Unidos, e faturou o título de peso-leve.

De quebra, Charles do Bronx ganhará 75 mil dólares (cerca de R$ 395 mil) por ter conquistado o prêmio de melhor performance da noite, recebendo valor ainda maior do que o previsto pela vitória. O título veio após nocautear Chandler ainda no segundo assalto. Na categoria peso-leve competem lutadores de até 70kg.

Coube ao presidente do UFC, Dana White, fazer o anúncio do prêmio ao brasileiro. Além de Charles, ganharam o mesmo valor em prêmios o norte-americano Christos Giagos, além do brasileiro Edson Barboza e de Shane Burgos, também dos Estados Unidos, que protagonizaram, na categoria peso-pena do UFC 262, a "luta da noite", que terminou com vitória de Barboza no terceiro round.

Após o título no octógono, Charles do Bronx foi até Dana White e lhe disse algumas palavras. O responsável pela competição contou o que ouviu do representante do Guarujá, cidade do litoral paulista. Segundo White, Charles agradeceu todas as oportunidades que recebeu até aqui.

"Ele disse 'obrigado por tudo que você fez por mim, hoje foi a maior oportunidade da minha vida e eu não consigo dizer o quanto sou grato e quanto isso significa pra mim'. Ele é um ótimo garoto", afirmou Dana White.