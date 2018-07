Após 'melhor UFC de todos', diretor-geral no Brasil revela planos para o País

Após, em coletiva, classificar o evento da noite deste sábado, 7, como o melhor da história do MMA no País, o presidente do UFC Brasil, Giovani Decker, falou sobre novos planos para a organização no Brasil.

Perguntado porque este foi o melhor de todos os eventos do UFC no Brasil, o diretor se referiu à "uma experiência nova do público, a forma como o recebemos, tivemos lojas montadas aqui, uma estrutura gigante e ao card maravilhoso". Estiveram no UFC Fight Night: Belfort x Henderson 3, 10.628 pagantes, "e só não foi mais porque o Corpo do Bombeiros não deixou", completou Decker.

Perguntado sobre os preços das entradas, Decker citou a atual inflação. "Nossos ingressos ficaram 8% mais baratos e, com a inflação de hoje em 10%, falamos em uma redução na casa de 20%." O ingresso mais barato para o UFC Fight Night era por R$ 150 e, segundo o diretor, ele não diminuirá muito mais do que isso. "Temos que ver evento a evento, card a card. Não acho que ficará tão abaixo disso".

O evento do Ultimate deste sábado foi o primeiro a contar com a "Vip Experience", uma modalidade de ingresso com o preço mais caro, mas que oferece a possibilidade de tirar foto com cinturões e até dentro do octógono. "Essa é uma tendência, ter ingresso mais caro e ter alguns benefícios, mas não só isso. No evento de hoje pensamos em tornar acessível a pessoas de todas as classes."

Na coletiva, Decker confirmou o UFC 197 no Rio de Janeiro, em março de 2016. Para não iniciar boatos e ficar somente na especulação, o gaúcho preferiu não falar sobre possíveis nomes para esse card.

Ele confirmou, no entanto, que, por ora, o UFC no Rio tira a possibilidade de um evento em Curitiba, na Arena da Baixada. "Esta descartado como o próximo UFC no Brasil, mas ainda poderá ser marcado para 2016". Na coletiva, Giovani afirmou que, para o ano que vem, o País deverá receber 4 eventos, o mesmo número dos anos passados.