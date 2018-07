Após perder frota, Mayweather 'ostenta' carro de R$ 14 milhões

Menos de um mês após perder quatro veículos de luxo e ter somado um prejuízo de mais de R$ 3,7 milhões, o pugilista Floyd 'Money' Mayweather anunciou sua nova aquisição nas redes sociais: um Bugatti Veyron no valor de US$ 3,498 milhões (quase R$ 14 milhões), ou seja, quase quatro vezes o valor de sua perda há poucas semanas.

No dia 9 de outubro, dois Rolls Royce, um Bentley e um Jeep customizado do boxeador acabaram queimados após um incêndio provocado por um acidente com o caminhão que transportava os carros. Para 'afogar as mágoas', Mayweather apresentou seu novo veículo por meio do Instagram nesta terça-feira: "Meu novo Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse 2015. US$ 3,498 milhões", escreveu o pugilista.

Poucos dias depois do acidente, Mayweather já havia recebido uma 'compensação' da montadora Jeep, que o presenteou com um novo carro. A empresa alega que quis minimizar a 'perda' do lutador. Recém aposentado, Mayweather encerrou sua carreira no boxe com 49 vitórias e nenhuma derrota.