Após ser nocauteado pela noiva, lutador de MMA divulga fotos nuas da ex-companheira

O lutador de MMA, Julian Wallace, se envolveu em mais uma polêmica. Poucos dias depois de se declarar culpado por agredir a então noiva Jessica Rose-Clark, também lutadora e conhecida como Jessy Jess, o australiano divulgou fotos da ex-companheira nua nas redes sociais e ainda ameaçou divulgar um vídeo íntimo dela. Após receber reclamações e críticas pela divulgação, ele apagou o conteúdo e excluiu sua conta no Facebook.

A divulgação das fotos ocorreu poucos dias depois de Jessica tornar público o episódio de agressão que sofreu de Wallace. Segundo relato do Daily Mail, a noiva chegou 20 minutos atrasada porque, no meio do caminho de volta para casa, parou para comprar macarrão para o lutador. Acusando Jessica de traição, Wallace partiu para cima da noiva, desferindo socos e chutes. Em seguida, o lutador a imobilizou com um mata-leão, mas, quando estava próxima de desmaiar, ela conseguiu se livrar do golpe e nocauteou Wallace com um chute, chamando a polícia em seguida.

No domingo, quando o caso foi revelado, Jessica publicou um desabafo no Facebook. "Eu era estúpida demais para sair. Eu estava apaixonada demais para sair. A razão de eu ter me aberto é que me assusta que alguém como eu, uma lutadora de MMA, possa se envolver em uma situação tão dolorida. Por favor, não sinta como se estivesse sozinha. Há pessoas em todos os lugares preparadas para te encorajar", escreveu.