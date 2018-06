Após sofrer nocaute espetacular de Lyoto, Vitor Belfort anuncia aposentadoria

Abrindo o card principal do UFC Rio, Vitor Belfort e Lyoto Machida foram protagonistas de mais uma cena inédita dentro do octógono na noite deste sábado. Em casa, o carioca foi vítima de um nocaute espetacular e confirmou sua aposentadoria.

+ Elizeu Capoeira brilha com nocaute incrível no card preliminar do UFC 224, no Rio

Com a torcida do seu lado, Belfort foi incentivado desde o início do combate. Com poucas emoções, os veteranos sentiram o clima do evento ao receber vaias por parte da torcida que marcou presença no local. No segundo assalto, os fãs entoaram o nome de Belfort pedindo a vitória, mas o ídolo viu Lyoto acertar um chute em seu queixo e "apagou" dentro da Jeunesse Arena. Justamente em um tipo de chute frontal que já havia sido usado por Anderson Silva em 2011, no UFC 126.

Com a vitória, Machida ganhou o público e pediu respeito para o compatriota. "Muito respeito ao nosso Vitor Belfort. Ele fez muito pelo nosso esporte", disse após a luta. "Não podemos dizer que um é melhor do que o outro. Hoje eu fui melhor do que ele e conquistei essa vitória", completou.

Ainda abatido, Belfort poupou palavras e agradeceu a presença dos fãs. "Quero agradecer o carinho de vocês, tem sido maravilho. Não tenho palavras", afirmou. Aos 41 anos, ele deixa o MMA anotando 26 vitórias e com dois cinturões do UFC, dos pesados e dos meio-pesados.