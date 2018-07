Arena da Baixada receberá primeiro UFC em estádio no Brasil

Agora com teto retrátil, a Arena da Baixada vai ser o primeiro estádio brasileiro a receber uma edição do UFC, principal organização internacional de MMA. Nesta sexta-feira, o Ultimate Fight Championship anunciou que o estádio do Atlético-PR será a sede do UFC 198, em 14 de maio.

Esse será o segundo evento do UFC realizado em um estádio de futebol. A estreia desse tipo de formato, que já é popular no WWE (principal organização de luta livre), ocorreu em novembro do ano passado, quando 56.214 pessoas compraram ingresso para um evento Etihad Stadium, em Melbourne, na Austrália. Aquela edição, o UFC 193, teve Holly Holm tomando o cinturão da estrela Ronda Rousey.

Agora, na tentativa de lotar a Arena da Baixada, que tem capacidade para mais de 40 mil torcedores, o UFC programou um card repleto de brasileiros. A começar pela luta principal, que fecha o evento, onde Fabricio Werdum vai defender o cinturão dos pesos pesados contra o norte-americano Stipe Miocic.

Na luta anterior, um confronto brasileiro entre os médios: Vitor Belfort x Ronaldo Jacaré. Além deles, também Rogério Minotouro e Demian Maia estão escalados para o card principal, enquanto os jovens Warlley Alves e Thiago Marreta lutam no card preliminar. Ainda não há informações sobre venda de ingressos.

Confira as lutas do UFC 198:

Fabricio Werdum x Stipe Miocic

Ronaldo Jacaré x Vitor Belfort

Patrick Cummins x Rogério Minotouro

Matt Brown x Demian Maia

Bryan Barberena x Warlley Alves

Nate Marquardt x Thiago Marreta

Leonardo Santos x Evan Dunham

Yancy Medeiros x Francisco Massaranduba

Kamaru Usman x Serginho Moraes