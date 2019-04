Arena de MMA no Rio é a primeira a ter naming rights no Brasil

O Shooto Brasil 91 será realizado nesta sexta-feira e marcará o início de uma nova era para o MMA nacional: a arena da competição teve seu naming right negociado com a empresa ViviPay. O evento terá transmissão ao vivo a partir das 20 horas (de Brasília) no canal SporTV 3 e no Premiere Combate.

"É motivo de orgulho ver o Shooto Brasil e esta arena sendo reconhecidos nacional e internacionalmente por uma empresa como a Vivi Holdings. Após anos revelando diversos atletas para o Brasil e o mundo, incluindo, dentre outros, os ex-campeões do UFC José Aldo e Renan Barão, hoje podemos afirmar que o Shooto e o MMA nacional podem também ser parte integrante das estratégias de Marketing de grandes empresas", explicou André Pederneiras, presidente do Shooto Brasil.

A Vivi Arena e o Shooto Brasil vai se unir ao Corinthians como uma das principais plataformas de divulgação da empresa Vivi Holdings que tem sede nos Estados Unidos e de sua subsidiária no Brasil, a ViviPay, uma plataforma digital com foco em cartões e serviços financeiros. No evento desta sexta, o novo patrocinador vai premiar a melhor luta, o melhor nocaute e a melhor finalização da noite.

Shooto Brasil 91 - ViVi Arena, no Flamengo (RJ)

CARD PRINCIPAL:

Até 66,2kg: Elvis Batista (65,7kg) (Rio Fighters) x Marcos "Loro" Galvão (65,8kg) (Nova União)

Até 57,2kg: Gilberto Cangaceiro (56,7kg) (Constrictor Team/RKT) x Lincon Sá (57,2kg) (Nova União/Império Fight)

Até 70,8kg: Joelson Nascimento (70kg) (-) x Iamik Furtado (70,4kg) (V8 MMA)

Até 52,6kg: Jessica Delboni (52,4kg) (PRVT) x Maiara Amanajas (517kg) (BTT/Frankikoteam)

Até 75,3kg: Victor Romero (75,1kg) (RD Champions) x (74,9kg) Andrius "Tigrão" (Nova União)

Até 61,7kg: Gabriel "Magregs" (60,5kg) (-) x Rafael Macapá (62,5kg) (Nova União)

Até 61,7kg: Kaio "Cabeça" (60,9kg) (Team Máximo) x Victor Ramos (60,7kg) (Nova União GS Team)

Até 66,2kg: Ricardo "Nery" (66,5kg) (-) x Adilson "Pica Pau" (62,9kg) (Nova União)

Até 64kg: Mairon Santos (63,4kg) (PRVT) x Micael Braga (62,9kg) (Nova União)

Até 66,2kg: Lucas Gaspar (66,2kg) (Nigue Team) x Keweny Lopes (65,9kg) (Nova)

Até 59,4kg: Victor "Bulldoguinho" (60,5kg) (BPT) x Lucas Cardoso (59,1kg) (Nova União Goiânia)

Até 84,4kg: Alexsandro "Sal" (83,5kg) (ATS) x Ykaro Leão (84,4kg) (Guerreiros Team)

CARD PRELIMINAR

Até 54,9kg: Junior "Trattrozinho" (55,6kg) (RD Champions) x Josafá Frazão (54,8kg) (Nova União)

Até 48,1kg: Elaine Leal (48,1kg) (ATS) x Nathielly Santos (48kg) (Nova União)