Augusto Sakai enfrenta adversário 11 anos mais velho em sua primeira luta principal no UFC

O UFC Apex, em Las Vegas, vai contar com seis representantes brasileiros em ação neste sábado. Entre eles está o paranaense Augusto Sakai, que entra no octógono para enfrentar o veterano Alistair Overeem. Esse é considerado o maior desafio de sua carreira, já que o vencedor deve ganhar espaço no topo da categoria peso-pesado.

Com quatro vitórias consecutivas desde a sua estreia na organização, em 2018, Sakai ressalta a importância de enfrentar Overeem em sua primeira luta principal no UFC. Aos 29 anos, ele ocupa a nona posição no ranking e encara um adversário 11 anos mais velho.

"Nunca imaginei que poderia entrar no octógono com o Overeem, mas sempre acompanhei as lutas dele. Ao longo da carreira comecei a imaginar como poderia ser esse combate. Depois, percebi que chegaria o momento dessa luta pela posição que eu estava buscando chegar", diz o brasileiro, contratado pelo UFC após ter passado pelo programa Contender Series.

Confiante, Sakai afirma "estar pronto". "Acredito que ele vai começar a luta em pé, mas no meio deve tentar me colocar no chão. Eu vou estar pronto para isso. Quero mostrar a minha defesa de quadras e dar um show", afirma. "Com a vitória, eu devo chegar no Top 5 e quero conquistar o meu espaço no topo da categoria. Estou pronto para isso".

Se por um lado Sakai busca crescer na organização, seu adversário já planeja a aposentadoria. Aos 40 anos, Overeem soma 46 vitórias e já declarou que o desejo é disputar o cinturão antes de encerrar a carreira.

OUTROS BRASILEIROS

Além de Sakai, Michel Pereira e Thiago Moisés aparecem no card principal do evento. Eles enfrentam, respectivamente, Zelim Imadaev e Jalin Turner. Já na parte preliminar, o Brasil vai contar com André Muniz x Bartosz Fabinski, Viviane Araújo x Montana de la Rosa e Marcos Pezão x Alexander Romanov.

PESAGEM

Durante as tradicionais encaradas após a pesagem oficial do evento, o brasileiro Michel Pereira acabou levando um tapa no rosto ao irritar o rival Zelim Imadaev. Tudo começou quando o russo perdeu a paciência ao ver o seu adversário sorrindo e pulando na cerimônia.

Após a ação de Imadaev, o brasileiro precisou ser contido pelos seguranças. Dana White, presidente da organização, assumiu o erro. "Estou ficando velho, foi agressivo, mas é minha culpa. Eles se provocaram. Eles estão treinando, concentrados, perdendo peso… Não sei se não se gostam, mas é o jogo da luta. É minha culpa, não deveria ter deixado acontecer", disse.

CONFIRA O CARD COMPLETO:

UFC Overeem x Sakai

5 de setembro de 2020, em Las Vegas (EUA)

CARD PRINCIPAL (21h, horário de Brasília):

Peso-pesado: Alistair Overeem x Augusto Sakai

Peso-meio-pesado: Ovince St. Preux x Alonzo Menifield

Peso-meio-médio: Michel Pereira x Zelim Imadaev

Peso-pena: Brian Kelleher x Kevin Natividad

Peso-leve: Thiago Moisés x Jalin Turner

CARD PRELIMINAR (19h, horário de Brasília):

Peso-médio: André Sergipano x Bartosz Fabinski

Peso-mosca: Viviane Araújo x Montana de la Rosa

Peso-pesado: Alexander Romanov x Marcos Pezão

Peso-galo: Cole Smith x Hunter Azure