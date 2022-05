Beatriz Ferreira é derrotada por Rashida Ellis e fica com a prata no Mundial de Boxe

Beatriz Ferreira perdeu, nesta sexta-feira, em Istambul, na Turquia, a final do Mundial de Boxe, categoria leves (até 60 quilos). Ela foi derrotada pela americana Rashida Ellis, em decisão dividida dos jurados. Foi o sexto duelo entre as boxeadoras e a segunda vitória da lutadora dos Estados Unidos. Bia tentava o bicampeonato.

Bia tomou a iniciativa da luta, mas errou alguns golpes e propiciou à adversária os contra-ataques. Rashida Ellis não aceitou a luta no corpo-a-corpo, como queria a brasileira e usou do clinche para parar o duelo sempre que era atacada.

Em um duelo de três rounds de três minutos, Bia Ferreira foi melhor no segundo assalto, quando atingiu a americana com bons diretos, mas ao final do assalto pareceu ter sentido um pouco a parte física.

Prata na Olimpíada de Tóquio, Bia soma 135 lutas, com 127 vitórias e apenas oito derrotas. Pelo segundo lugar, a brasileira recebeu um prêmio de US$ 50 mil (cerca de R$ 243 mil).