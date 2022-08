Borrachinha derrota ex-campeão em luta da noite no UFC e volta a vencer após duas derrotas seguidas

Todos aguardavam um rápido desfecho quando Paulo Costa, o Borrachinha, entrou no octógono contra o ex-campeão do UFC, Luke Rockhold, mas presenciaram uma verdadeira batalha que rendeu o prêmio de luta da noite pela organização. O brasileiro conseguiu a vitória no UFC 278 por pontos em decisão unânime de 30-27 por todos os juízes.

Mas o confronto não foi nada fácil, com os dois lutadores estando perto de uma finalização. Borrachinha começou forte como de costume, acertou bons golpes e se aproximou de um nocaute. Rockhold, afastado desde 2019 por conta de lesões, demonstrou muito cansaço já no primeiro round, mas ofereceu perigo o tempo todo e chegou a balançar o brasileiro.

A luta foi muito sangrenta e, já nos minutos finais, uma cena bastante inusitada: Rockhold estava trabalhando por cima e esfregou sua cara toda manchada no rosto de Borrachinha. A torcida riu e vibrou com a garra do ex-campeão dos médios (até 84 kg), que ficou com as mãos no joelho em muitos momentos do embate, sem energia para se defender. O norte-americano de 37 anos estava bastante emocionado após o anúncio oficial e cravou que fez a sua última aparição da carreira.

Paulo Costa se recupera de duas derrotas seguidas e adianta que quer lutar o seu próximo compromisso no Brasil. Dana White, chefe do UFC, já adiantou que a maior organização do MMA deverá retornar ao país em janeiro. Dana também aproveitou para se desculpar com o brasileiro. A Usada, agência anti-doping dos Estados Unidos, interrompeu o corte de peso do lutador na sexta-feira para colher sangue para teste, atrapalhando o sempre difícil processo.

“Isso nunca mais irá acontecer. É um absurdo um lutador estar cortando o peso e ser acordado às 6h da manhã para colherem o seu sangue. Eu subi no octógono e pedi desculpas a ele pessoalmente”, lamentou Dana.

NOVO CAMPEÃO

A luta principal da noite chocou o mundo das lutas. Kamaru Usman, que podia igualar o recorde de Anderson Silva com 16 vitórias seguidas, caiu desacordado após um chute preciso do desafiante Leon Edwards já no último round.

Leon aplicou a primeira queda ao nigeriano em toda a sua carreira no UFC, mas perdeu o seu ritmo após um ótimo primeiro round. O dominante nigeriano foi colocando os seus golpes e passou a ditar o confronto, vencendo os próximos três assaltos.

Quando a luta parecia ir para os juízes, com o campeão vencendo também o último round, o inglês fintou um golpe de esquerda e acertou o chutaço a um minuto do final, nocauteando o adversário. Leon Edwards, que havia perdido o primeiro encontro entre os dois, faturou o cinturão dos meio-médios (até 77 kg) e deve fazer a sua defesa na trilogia diante de Usman.