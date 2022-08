Hebert Conceição vence por pontos em sua segunda luta como profissional

Emocionado por estar lutando em Salvador, sua cidade natal, o peso médio Hebert Conceição venceu o paraense Chicão Neves, por pontos, após seis assaltos, em seu segundo combate como profissional. O evento, na Arena de Esportes da Bahia, em Lauro de Freitas, fez parte "Boxe Solidário", cujo ingresso foi adquirido com a doação de dois quilos de alimento não perecível, encaminhado para entidades sociais da capital baiana.

Com o resultado, Hebert, campeão olímpico em Tóquio-2020, soma duas vitórias, uma por nocaute obtida no Usbequistão, dia 13, diante do nicaraguense Danny Mendoza. Neves, de 33 anos, acumula um cartel de uma vitória, cinco derrotas e um empate. Apesar de dominar completamente o adversário, Hebert não teve forças para derrubá-lo. Uma vitória por nocaute, diante de um rival fraco, era o resultado mais esperado.

"É muita emoção. É mais um sonho realizado, sou um cara abençoado, uma festa linda na minha cidade. O público comprou a ideia, o Olodum também presente, só tenho a agradecer", disse Hebert, que tem contrato com a empresa Probellum e poderá voltar aos ringues ainda este ano.