Boxeador de 19 anos da Jordânia morre após sofrer lesão cerebral no Mundial de Boxe

A Associação Internacional de Boxe (Aiba) confirmou nesta terça-feira que o boxeador Rashed Al-Swaisat, da Jordânia, morreu uma semana após sofrer uma lesão cerebral durante o Campeonato Mundial de Boxe Juvenil.

A competição aconteceu em Kielce, na Polônia. O boxeador de 19 anos da categoria até 81kg foi internado no dia 16 de abril, logo após enfrentar o estoniano Anton Winogradow.

Rashed Al-Swaisat foi levado ao hospital, passou por uma cirurgia de emergência e não resistiu. A polícia investiga para ilucidar o caso, mas, segundo relatos, os boxeadores atuavam com proteção na cabeça, o que é exigido pelas regras.

"É com profunda tristeza que soubemos da morte de Rashed Al-Swaisat, da Jordânia, que deu entrada no hospital no dia 16 de abril após a luta dele no Mundial da Juventude. Nossos pensamentos estão com a família, os amigos e companheiros dele, a quem oferecemos nossas sinceras condolências", informou a Aiba.