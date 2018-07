Boxeador escocês morre em hospital após perder combate

O boxeador escocês Mike Towell, 25 anos, morreu nesta sexta-feira após ser derrotado pelo pugilista britânico Dale Evans, em um combate disputado na quinta-feira, na Escócia. Towell estava internado em estado grave no Hospital Universitário Rainha Elizabeth, em Glasgow, após passar mal depois da luta.

Towell foi derrubado pelo britânico logo no primeiro round, mas se recuperou e voltou ao combate. No quinto assalto da luta, o escocês foi derrubado mais uma vez e o juiz Victor Loughlin deu o combate por encerrado. Ainda no ringue, Towell recebeu tratamento. Na sequência, o boxeador foi levado para o hospital.

O twitter oficial do St Andrews Sporting Club, local da luta, confirmou a morte do boxeador através de seu perfil na rede social. Towell jamais havia perdido uma luta em 12 combates (11 vitórias e 1 empate). O confronto contra Dale Evans valia como preliminar para a disputa do título inglês.