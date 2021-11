Boxeador de 24 anos morre dois dias após ser nocauteado em luta de peso super galo

O boxeador Taurai Zimunya, de 24 anos, morreu na última segunda-feira, dia 1º, dois dias após ser nocauteado em uma luta no Zimbábue, no sul da África. Zimunya era da categoria superpeso-galo (lutadores com até 55 kg) e desmaiou após o nocaute, permanecendo desacordado por algum tempo antes de ser socorrido. Ele sofreu muitos golpes na cabeça até ser derrubado no terceiro round de uma luta marcada para ter seis.

O secretário-geral do Conselho Nacional de Controle de Boxe e Luta Livre do Zimbábue (ZNBWCB), Lawrence Zimbudzana, comentou que o inquérito da morte do boxeador ainda não foi instaurado. "Vamos nos concentrar no enterro e depois nos sentaremos e analisaremos as questões", afirmou Zimbudzana à BBC Sport Africa. Um comunicado da entidade informou que "os procedimentos médicos necessários foram cumpridos e foi prestada assistência médica de emergência no local antes de ser levado ao hospital".

Leia Também Keno Marley derrota belga e está na final do Mundial de Boxe de Belgrado

As lutas de boxe tinham voltadas a ser realizadas no país depois que as restrições ao lockdown porr causa da pandemia da covid-19 foram relaxadas. O treinador de Zimunya, Tatenda Gada, ficou devastado com a notícia da morte de seu pupilo e ressaltou que o jovem tinha grande potencial na categoria.

"Nos roubaram uma de nossas principais promessas. Eu o treinei por mais de quatro anos, o vi progredir e ele tinha futuro na categoria", lamentou à BBC Sports Africa. O pai de Zimunya, Samson, foi um boxeador amador e esperava que o filho se tornasse campeão mundial. O enterro ocorreu na última quarta-feira.