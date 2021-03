Boxeadora fica com o rosto irreconhecível após disputa de cinturão na Alemanha

A boxeadora alemã Cheyenne Hanson, de 23 anos, ficou com parte do rosto desfigurado por causa de um enorme hematoma que surgiu no lado esquerdo de sua face. A lesão ocorreu durante a disputa do cinturão da categoria superpena no Campeonato Internacional da BDB, no domingo. O combate foi interrompido devido a um choque de cabeça entre as lutadoras. Apesar do ferimento, Cheyenne obteve mais pontos que a ucraniana Alina Zaitseva e, por decisão técnica, saiu do ringue com o cinturão.

A regra da competição determina que qualquer luta que se encerre antes do fim dos rounds estabelecidos em decorrência de um choque entre cabeças é decidida pelos juízes. "Foi uma luta dura", escreveu a alemã, em seu Instragram. Ela fez questão de mostrar aos seus fãs o antes e o depois de seu rosto. A diferença impressiona. Seus fãs e seguidores nas redes sociais desejaram a ela uma rápida recuperação.

As lesões de Hanson são comparáveis ​​às sofridas pela lutadora do UFC Joanna Jedrzejczyk no UFC 248, disputado em março do ano passado. Na ocaisão, Jedrzejczyk teve um hematoma sob o olho direito depois do que o comentarista especializado Joe Rogan disse ter sido "a melhor luta que comente na história do UFC feminino".