Brasil convoca judocas para o último desafio do ano

A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) realizou nesta terça-feira a convocação dos atletas para o Super Desafio BRA de Judô entre Brasil e Itália, que acontecerá no próximo domingo no Ginásio do Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo.

Um dos destaques da equipe é Rafaela Silva, medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio até 57kg.

Também participam do desafio internacional Ketleyn Quadros, ouro no Grand Prix de Cancun 2017 e bronze nos Jogos Olímpicos de Pequim (2008) até 63 kg; Daniel Cargnin, medalha de ouro no Campeonato Mundial sub-21, em Zagreb na categoria até 66 kg; David Lima, campeão do reality show de judô “Ippon – A Luta da Vida”, realizado neste ano, prata na European Cup sub- 21, em Berlim, e na European Cup sub-21, em Coimbra, ambas na categoria neste ano.

O último integrante é Victor Penalber, ouro no Grand Prix Tbilisi até 81 kg.

Serviço

Super Desafio BRA de Judô – Brasil x Itália

Data: 19/11/17 (domingo)

Local: Ginásio do Esporte Clube Pinheiros - Rua Angelina Maffei Vita, 493 - Jardim Europa

Horário: A partir das 10h - A entrada é gratuita, sujeita à lotação do espaço.