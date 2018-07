Brasil prepara nova geração de judocas para 2024

Se em Budapeste o Brasil vai medir forças para ver quais serão os desafios até os Jogos de Tóquio, já há uma nova geração sendo preparada para fazer bonito na edição seguinte da Olimpíada, em 2024, na França. Recentemente, no Mundial juvenil no Chile, a seleção brasileira teve a melhor campanha de sua história, com seis pódios.

Gabriella Moraes (63 kg) e Millena Silva (70 kg) foram vice-campeãs mundiais enquanto Amanda Arraes (44 kg) e Luiza Cruz (+70 kg) ficaram com o bronze. Também houve prata por equipes mistas. Mas o grande nome do grupo foi Aldi Oliveira (50 kg), que ganhou ouro e mostrou o talento da próxima geração de judocas brasileiros.

O garoto de 17 anos é de um bairro carente, considerado o mais violento de Natal, no Rio Grande do Norte. “Ele é de família humilde. A mãe veio do interior e trabalha como diarista. O pai o abandonou. Ele fala para todo mundo que eu sou o pai dele”, explica Emerson Soares, que é o professor na Associação Desportiva Kyodai, no bairro de Felipe Camarão, em Natal.

Desde o início as dificuldades eram enormes. “Ele treinava em uma escola perto de casa. Mas acabou a verba, então o levei para treinar na minha casa, tinha uns 15 alunos. Em 2010, comecei o projeto e ele só foi crescendo. Tive de mudar a casa para aumentar o espaço. Mudei minha vida, mas nunca recebemos apoio de ninguém. Muitas vezes não temos dinheiro para a taxa de inscrição em competições. Nem todos têm quimono próprio”, continua Soares.

Desde cedo Aldi tem conquistado resultados expressivos, não só no Nordeste como no resto do País. Foi campeão pan-americano e sabia que no Mundial teria rivais de peso. “A gente treina muito. Eu tinha esperança de pódio, mas ouro nunca dá para garantir. Quando ele passou nas quartas de final, contra o russo, vi que tinha muitas chances. Aquela luta foi como uma final antecipada”, conclui Soares, ciente de que seu pupilo vai longe.