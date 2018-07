Brasil vence desafio amistoso de judô contra o Chile na Bahia

O Brasil levou a melhor sobre o Chile no Desafio Internacional de Judô, evento amistoso disputado nesta quarta-feira, em Lauro de Freitas, na Bahia. O time da casa triunfou por 5 a 2, graças às vitórias de Aristides Júnior (60kg), Charles Chibana (66kg), Gabrielle Gonzaga (57kg), Érika Miranda (52kg) e Leandro Guilheiro (81kg).

O responsável por abrir a disputa e garantir o primeiro ponto brasileiro foi Aristides Júnior, de apenas 17 anos, diante de Hugo Araya. "Fiquei um pouco nervoso no começo por abrir a disputa, pelo barulho da torcida, mas deu tudo certo. Eu já tinha treinado com esse chileno, é um atleta duro, um pouco chato de lutar, mas consegui impor meu jogo e vencer", comentou.

O Chile respondeu com a vitória de Mary Dee Vargas Ley (48kg) sobre Larissa Farias, mas já na sequência, Charles Chibana recolocou o Brasil na frente ao bater Sebastian Perez. Érika Miranda derrotou Judith Jaque e colocou o País a um ponto do triunfo, mas Francisco Solis levou a melhor sobre André Soares e deixou o placar em 3 a 2.

Então, Gabrielle Gonzaga, também de apenas 17 anos, foi a responsável por fechar o confronto ao bater Micaela Folchi. No fim, Leandro Guilheiro ainda somou o ponto final do Brasil para selar o placar.

"Estava muito nervosa, mas vi grandes atletas do meu lado, como o Charles, a Érika, o Leandro, que já foram meu espelho. Com isso, me senti mais segura para entrar e buscar a vitória. Gostei demais! Foi uma sensação maravilhosa", celebrou Gabrielle.

A seleção brasileira de judô agora se prepara para o Campeonato Pan-Americano, que será disputado em San José, na Costa Rica, entre os dias 20 e 22 deste mês.