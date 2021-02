Brasileiro bate o recorde de peso excedido e luta é cancelada no UFC

O evento UFC Fight Night: Blaydes x Lewis deste sábado já teve sua carga dramática. Isso porque o brasileiro Rafael Alves teve sua luta cancelada após ultrapassar o limite de peso da sua categoria. O lutador paraense enfrentaria o norte-americano Patrick Sabatini nos peso-pena, com limite máximo de 66,2 kgs (limite para lutas que não disputam cinturão). Porém, o brasileiro subiu à balança marcando 5,2 kgs a mais que o permitido, estabelecendo um novo recorde "negativo" da entidade.

A luta entre Alves e Sabatini, então, teve de ser cancelada. O brasileiro estava tão acima do limite que ele teria de perder alguns quilos caso o embate fosse realizado em uma divisão acima, dos peso-leve, de até 70,3 quilos. Em sua conta no Instagram, o brasileiro pediu desculpas e explicou que o problema que teve foi durante o corte de peso.

"Galera, passei mal no meu corte de peso", escreveu Alves. "Minha luta foi cancelada. Me desculpem, mas o melhor de tudo é a minha saúde", completou.

O recorde anterior por peso extrapolado no UFC foi de Anthony "Rumble" Johnson, que excedeu em 4,9 quilos o limite para sua luta com Vitor Belfort, no UFC 142, em 14 de janeiro de 2012. O embate acabou acontecendo, com vitória do brasileiro por finalização no primeiro round.

Outros três lutadores excederam o limite estabelecido em suas categorias para o evento deste sábado. A brasileira Ketlen Vieira, que enfrentará a russa Yana Kunitskaya, excedeu apenas 900 gramas, perdendo assim 20% de seus ganhos com a luta. O norte-americano Jared Gordon, que encara o colombiano Danny Chavez, passou 1,8 kgs e perderá 30% dos valores. Por fim, o norte-americano Drako Rodriguez pesou 2,04 kgs a mais para sua luta com o canadense Aiemann Zahabi e também deixará de receber 30% do total.