Brasileiro Fabrício Werdum perde título para croata no UFC

O americano de origem croata Stipe Miocic é o novo campeão dos pesos-pesados, após nocautear o brasileiro Fabrício Werdum em 2minutos e 46 segundos na madrugada de domingo (15), na luta principal do UFC 198, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). O público de 46 mil pessoas que lotou a Arena ficou surpreso com a perda do título. O clima era de festa e em sua entrada, Werdum foi recebido pelo tema da vitória tocado nas corridas de Ayrton Senna.

Werdum tomou a iniciativa da luta, e em uma tentativa de derrubar e colocar o croata no chão onde poderia vencê-lo, Miocic deu um contragolpe e colocou Werdum na lona.

Em seguida, correu em direção ao staff e pulou a cerca do octógono. "Gostaria de agradecer os fãs, sei que estavam contra mim, mas são vocês que fazem o esporte acontecer. O Fabrício era bem duro, precisei adivinhar sobre o que viria, mas foi uma luta muito dura", disse o novo campeão. Werdum, porém, disse que irá recuperar o cinturão. "Foi um detalhe e farei o possível para recuperar esse cinturão", disse.

No total, o UFC 198 teve 12 lutas, contando o card preliminar. No principal Jacaré venceu Vítor Belfort; Cris Cyborg nocauteou Leslie Smith, Maurício Shogun bateu Corey Anderson e Warley Alves perdeu por pontos para Bryan Barberena.