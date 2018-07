Brasileiro que ganhou o TUF é suspenso após doping por maconha

Vencedor da 14.ª edição do reality show The Ultimate Fight, em 2011, o brasileiro Diego Brandão foi flagrado por uso de maconha durante o UFC 195, que aconteceu dia 2 de janeiro, em Las Vegas. Nesta quarta-feira, a Comissão Atlética de Nevada (NAC, na sigla em inglês), responsável pelo controle dos combates realizados no estado norte-americano, anunciou a suspensão provisória do lutador.

De acordo com a NAC, Brandão foi flagrado em exame antidoping realizado dentro do período de competição, compreendido por 24 horas, sem especificar se antes ou depois da luta. Também a quantidade de metabólitos de maconha encontrada no exame não foi divulgada.

No UFC 195, Diego Brandão foi derrotado pelo norte-americano Ortega por finalização no terceiro round. Ele vinha de vitórias sobre Jimy Hettes e Katsunori Kikuno. Agora, pode pegar uma suspensão dura.

O último caso de doping por maconha no UFC foi de Nick Diaz, inicialmente suspenso por cinco anos. Depois, sua pena foi reduzida a 18 meses.