Britânico Anthony Joshua nocauteia americano e mantém cinturão dos pesos pesados Anthony Joshua defendeu com êxito o seu título dos pesos pesados da Federação Internacional de Boxe ao nocautear Dominic Breazeale no sétimo round, neste sábado, terminando com a invencibilidade do norte-americano. Foi apenas a segunda vez na carreira de Joshua, de 26 anos, que ele precisou de mais de três rounds para vencer um adversário.