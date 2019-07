Campeão juvenil de jiu-jítsu em Miami, brasileiro se patrocinou vendendo biscoitos

Começando a carreira no jiu-jítsu, o brasileiro Gabriel Bona, de 16 anos, usou uma forma curiosa para patrocinar sua participação no mundial, realizado no mês de maio, na Califórnia este ano: a venda de biscoitos, segundo publicação do jornal Extra. O resultado desse esforço foi o título de campeão juvenil na categoria peso pesado.

"A ideia de vender biscoitos surgiu após eu perceber que não poderia viajar para as competições internacionais sem dinheiro. Não tinha outra opção, meus pais não tem condições de bancar. Eles também não permitiram que eu parasse de estudar para trabalhar. Então, foi o jeito", disse o jovem atleta na publicação.

Nascido nos Estados Unidos, onde os pais tentavam ganhar se estruturar, Gabriel Bona voltou ao Brasil quando tinha cinco anos. Aos oito, começou a carreira no esporte graças a ajuda de um amigo pessoal da família, que mora no bairro do Camorim, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Neste curto período já ostenta os títulos de campeão mundial, bicampeão sul-americano e campeão brasileiro da categoria.

Focado, o lutador já planeja o novo desafio em Nova York, em setembro, pelo Pan-Americano Nogi. Para conseguir ir disputar a competição, Bona segue em busca de patrocínios para conseguir os R$ 10 mil necessários para uma nova ida aos Estados Unidos. Se não conseguir um aporte, o jeito será recorrer a venda de biscoitos novamente.

"É difícil conciliar, descanso muito pouco, não tenho tempo para me divertir com os meus amigos, mas sei que são sacrifícios necessários pra realização de um objetivo. Meus pais me apoiam, mas ficam chateados pois eu tenho pouquíssimo tempo com eles. Fico fora de casa o dia inteiro e eles trabalham muito, às vezes nem nos encontramos durante o dia", conta.