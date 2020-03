Campeão mundial de boxe é suspenso por sugerir violência doméstica na quarentena

O boxeador britânico Billy Joe Saunders teve sua licença para lutar suspensa nesta segunda-feira depois de publicar um vídeo nas redes sociais no qual parecia sugerir o uso da violência doméstica pelos homens contra suas parceiras em meio ao surto de coronavírus.

O campeão dos super médios da Organização Mundial de Boxe se filmou malhando com um saco de boxe e oferecendo conselhos aos homens sobre como acertar as mulheres caso elas os perturbem durante o período de isolamento social. "Se sua velha mulher está lhe enchendo o saco e você tenta ser paciente, você tenta ficar calmo, mas depois do sexto dia você está prestes a explodir...", afirmou.

O Conselho Britânico de Controle de Boxe disse que está investigando os comentários de Saunders e que, enquanto isso, decidiu suspender sua licença por má conduta. A entidade ainda explicou que uma audiência será realizada "em um momento e local para ser confirmada (a suspensão) o mais rápido possível."

Saunders, invicto em 29 lutas, estava perto de acertar a realização de um combate contra Saul "Canelo" Alvarez em Las Vegas antes do início da pandemia. Ele ganhou 14 delas por nocaute, sendo a última em novembro, diante do argentino Marcelo Esteban Coceres.

O britânico pediu desculpas por seus comentários. Saunders afirmou ainda que fará uma doação de 25 mil libras (aproximadamente R$ 161 mil) a uma organização que luta contra a violência doméstica.

"Foi um erro bobo, mas eu não quis causar mal a ninguém e eu certamente não promoveria a violência doméstica", disse. "Há pessoas morrendo em todo o mundo com coronavírus e eu estava apenas tentando fazer uma piada", acrescentou. "Claramente não funcionou. Meu senso de humor não é para todos", concluiu.

British boxing champion Billy Joe Saunders just had his boxing license revoked by the BBBC for posting this video of him explaining to his viewers techniques on abusing your spouse during isolation. #BoxingTwitter #Boxing #ESPNBoxing #ESPN #CombatSports

