Campeão olímpico Hebert Conceição estreia no boxe profissional no Usbequistão

O campeão olímpico Hebert Conceição faz sua estreia no boxe profissional, neste sábado, na Humo Arena, em Tashkent, Usbequistão, diante do nicaraguense Danny Mendoza. Originalmente peso médio (até 72,575 quilos ou 160 libras), o medalha de ouro na Olimpíada de Tóquio vai se apresentar com o peso de 73,7 quilos, pois o duelo foi acordado até 73,9 quilos ou 163 libras. O evento terá transmissão do Combate, às 14h40.

Natural de Salvador, Hebert, de 24 anos, mede 1,87 metro de altura e tem como principal característica os golpes fortes na média e curta distância. Foi desta forma que o brasileiro derrotou no ano passado o ucraniano Oleksandr Khyzniak na final olímpica, virando no terceiro assalto uma situação crítica, pois havia perdido os dois primeiros na opinião dos jurados.

Hebert tem contrato com a empresa Probellum, que tem como CEO o norte-americano Richard Schaefer, ex-braço direito de Oscar De La Hoya na Golden Boy Promotions. Hebert segue o exemplo de outros medalhistas olímpicos, como Robson Conceição, Esquiva Falcão, Yamaguchi Falcão, Adriana Araújo, que também migraram para o profissionalismo.

Danny Mendoza, de 26 anos, mora na Espanha e mede 1,70 metro. Seu cartel é de 16 lutas, com seis vitórias (quatro nocautes) e nove derrotas. Ele perdeu as últimas oito lutas. É normal no boxe que o pugilista que tem uma carreira planejada enfrente um adversário fraco na primeira luta.

“Depois de aguardar alguns meses para minha estreia no boxe profissional a alegria veio em dobro“. Estou pronto!", disse o boxeador ao Estadão, direto do Usbequistão, onde está ao lado do experiente treinador Luiz Dórea.

“Estamos sempre prontos para novos desafios, por isso treinamos muito! Deus ajuda quem trabalha", disse o treinador, que trabalhou com o tetracampeão Acelino Popó Freitas e orienta atualmente Robson Conceição ,que vai disputar o cinturão mundial, dia 23 de setembro, contra o americano Shakur Stevenson..

Por duas vezes Hebert teve sua estreia adiada. Primeiro foi um problema de visto para a entrada no Canadá e na segunda oportunidade o adversário se sentiu mal na véspera da luta, após a pesagem.