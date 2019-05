Canelo expõe cinturões contra 'Miracle Man' em Las Vegas

Atleta mais bem pago do mundo, o boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez expõe os títulos mundiais da Associação Mundial e Conselho Mundial de Boxe, na categoria dos médios (até 72,575 quilos), na noite deste sábado, em Las Vegas, diante do norte-americano Daniel Jacobs. O SporTV 3 transmite a luta a partir das 22 horas (de Brasília).

Aos 28 anos, Canelo tem contrato com a empresa de streaming DAZN no valor de US$ 365 milhões (cerca de R$ 1,4 bilhão) por 11 lutas. Esta vai ser a segunda. Seu cartel é de 51 vitórias (35 nocautes), uma derrota e dois empates. O nova-iorquino Jacobs, de 32 anos, acumula 35 triunfos (29 nocautes) e duas derrotas. Independentemente do resultado, ele já é um vencedor. Ele surgiu como um candidato a astro. Foram 137 vitórias e sete derrotas como amador. Estreou no profissionalismo em 2007. Somou 22 vitórias, com 19 nocautes e uma derrota.

Mas, em 13 de maio de 2011, a "Criança de Ouro" recebeu do neurocirurgião Roger Hartl o maior golpe de sua vida. Um diagnóstico de que tinha um tumor na coluna cervical, que limitava seus movimentos das pernas, agredia seus nervos e crescia em uma velocidade espantosa.

"Eu tinha de rastejar para me locomover. O médico disse que, se eu demorasse mais quatro dias para procurar auxílio, o tumor iria esmagar meu coração", disse Jacobs, que tinha entre 30% e 40% de chance de sobreviver ao osteossarcoma.

O retorno ao boxe estava descartado. Foram 25 sessões de quimioterapia, meses de fisioterapia, com muita musculação e uma força de vontade impressionante. Jacobs perdeu 22 quilos, passou a pesar 50 quilos, em 11 meses de tratamento.