Celebridades marcam presença no UFC em São Paulo

O UFC Fight Night no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, trouxe pela primeira vez para a capital paulista o conceito de "Vip Experience", setor de ingressos mais caro e com muitas exclusividades para o torcedor. A ideia é ter um espaço sofisticado para quem pode pagar por ele.

Nele, o fã pode tirar fotos dentro do octógono e com o cinturão no dia da pesagem, participa de sessão de autógrafos com lutadores convidados, como Minotauro e Claudinha Gadelha, conta com assentos bem perto da ação, e pode comer e beber à vontade, entre outros mimos.

Além disso, o UFC costuma convidar personalidades e fazer uma lista de vips para seus eventos. Para a edição em São Paulo, confirmaram presença o chef Alex Atala, a atriz Daniela Cicarelli, o ginasta Diego Hypolito, o ex-jogador Denilson, o compositor Max de Castro, a medalhista olímpica Maurren Maggi e o cantor Supla, entre outros.

Em uma das entradas do ginásio, foi montado um tapete vermelho para a recepção das celebridades. O local conta com serviço de manobrista e a entrada é exclusiva para os vips.