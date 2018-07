Chael Sonnen vira o jogo e é aplaudido por brasileiros no UFC

SÃO PAULO - Presente no Ginásio do Ibirapuera para apoiar seus lutadores do The Ultimate Fighter Brazil no UFC em São Paulo, o norte-americano Chael Sonnen foi aplaudido pelo público e parece ter feito a torcida esquecer as ofensas que ele fez ao País quando tentava promover lutas contra brasileiros. O primeiro a levantar os aplausos para Sonnen foi Marcos Rogério Pezão, que venceu Rick Monstro em apenas 20 segundos.

Logo após ser anunciado vitorioso, Pezão pegou o microfone e falou: "Quero agradecer ao Rick por essa luta, minha equipe e ao Chael Sonnen. Eu tinha uma imagem desse cara antes, mas ela mudou completamente. Chael, obrigado, você é um exemplo de atleta", afirmou o lutador, enquanto a torcida aplaudia.

Nas últimas semanas, a popularidade de Sonnen tem crescido ao mesmo tempo que as críticas a Wanderlei Silva, o outro treinador no TUF, aumentaram. O brasileiro entrou em recente polêmica ao não realizar o exame médico exigido em Las Vegas e foi retirado do UFC 175, que terá Lyoto Machida e Chris Weidman na luta principal.