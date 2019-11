Charles do Bronx luta no UFC São Paulo com mais um recorde na mira

O lutador Charles do Bronx vai enfrentar o norte-americano Jared Gordon no UFC São Paulo, sábado, no ginásio do Ibirapuera. Maior finalizador da história do Ultimate, o brasileiro quer conquistar mais recordes em cima do octógono. Sua meta, agora, é ser o atleta que mais vezes venceu uma luta sem depender dos juízes.

LEIA TAMBÉM > UFC São Paulo já tem quatro setores esgotados

"Se eu ganhar mais duas lutas eu igualo esse recorde, que é do Donald Cerrone. Ele tem 16 vitórias antes do fim do tempo de luta e eu tenho 14", explicou o atleta, que se mostra otimista para o combate contra o rival dos Estados Unidos e por lutar em casa, diante da torcida brasileira. Os ingressos para o UFC São Paulo já estão sendo vendidos.

Cerrone tem 36 anos e vem de duas derrotas consecutivas no UFC. Já Charles do Bronx está com 30 anos, no melhor momento de sua carreira e vem de cinco resultados positivos seguidos. Agora, vai enfrentar o azarão Jared Gordon para emendar mais um resultado positivo para seu cartel de 24 lutas.

"Estou 100% e feliz por estar aqui e fazer parte desse evento em São Paulo. Sou o maior finalizador da história do UFC e quero mais. Estou bem, em forma e treinei muito forte para essa luta. Quero entrar no octógono e lutar com consciência e estou pronto para vencer", explicou o brasileiro.

Nesta quinta-feira, ele prestigiou uma sessão de encaradas do UFC São Paulo vestindo um belo terno. Colocou uma gravata rosa, óculos e mostrou desenvoltura nas entrevistas. "Não é só uma luta, é uma carreira. Quero sempre me vestir melhor para causa impacto também fora do octógono", revelou.

No UFC São Paulo, no ginásio do Ibirapuera, a luta principal será entre Ronaldo Jacaré e o polonês Jan Blachowicz. Antes, o ex-campeão Mauricio Shogun vai encarar o escocês Paul Craig. Restam poucos ingressos para o evento no sábado e os bilhetes estão sendo vendidos pelo site da Tudus.