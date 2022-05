Charles do Bronx não bate peso e perde o cinturão do UFC antes de luta

Charles do Bronx não detém mais o cinturão do peso-leve do UFC. Durante a pesagem para sua luta contra Justin Gaethje, o brasileiro não conseguiu bater o limite de 70,3kg, válido para a categoria durante a pesagem, nesta sexta-feira, em Phoenix, Arizona, e teve seu título, conquistado há quase um ano, retirado.

Na luta deste sábado, a disputa pelo cinturão valerá apenas caso Gaethje vença. Caso Do Bronx vença, o título continuará vago. Durante a madrugada, o brasileiro chegou a anunciar que havia batido o peso, mas apareceu faltando seis minutos para a pesagem oficial. Ao subir na balança, acabou ficando 500g acima do limite. Após mais duas pesagens, não conseguiu eliminar o peso necessário e acabou acima do corte.

Do Bronx chegou a ter 1 hora para cortar o excesso de peso, mas não foi o suficiente para o campeão do UFC. Com isso, além da perda do título, foi multado em 20% do valor de sua bolsa no show. Outra brasileira, Norma Dumont, também acabou registrando um peso acima do limite. Apesar de se pesar sem roupa, excedeu em 200g, batendo 66,4kg, e também recebeu uma multa, que terá seu valor revertido para sua adversária, Macy Chiasson.

Mauricio Shogun, que faz seu retorno ao octógono neste sábado após dois anos, trealizou a pesagem nesta sexta-feira, mas terminou dentro do limite. O brasileiro de 40 anos encara o veterano Ovince St. Preux, pelo card principal.

Charles Do Bronx, que vem de 10 vitórias seguidas na categoria, se mostrava confiante para a luta contra o americano. Próximo de completar um ano de defesa do cinturão, o brasileiro é o maior finalizador da história do UFC, com 15, e realizaria a luta mais esperada da noite. Confira a pesagem do UFC 274:

CARD PRINCIPAL

Peso-leve (até 70,3kg): Charles do Bronx (70,5kg) x Justin Gaethje (70,3kg)

Peso-palha (até 52,2kg): Rose Namajunas (52,2kg) x Carla Esparza (52,2kg)

Peso-leve (até 70,8kg): Michael Chandler (70,8kg) x Tony Ferguson (70,5kg)

Peso-meio-pesado (até 93,4kg): Maurício Shogun (93,2kg) x Ovince St. Preux (93kg)

Peso-leve (até 70,8kg): Donald Cerrone (70,5kg) x Joe Lauzon (70,5kg)

CARD PRELIMINAR

Peso-meio-médio (até 77,6kg): Randy Brown (77,3kg) x Khaos Williams (77,1kg)

Peso-pena (até 66,2kg): Macy Chiasson (66kg) x Norma Dumont (66,4kg)

Peso-meio-médio (até 77,6kg): Francisco Massaranduba (77,3kg) x Danny Roberts (77,3kg)

Peso-mosca (até 57,2kg): Brandon Royval (56,9kg) x Matt Schnell (56,9kg)

Peso-pesado (até 120,7kg): Blagoy Ivanov (115kg) x Marcos Pezão (117,3kg)

Peso-meio-médio (até 77,6kg): André Fialho (77,3kg) x Cameron VanCamp (77,1kg)

Peso-mosca (até 57,2kg): Tracy Cortez (56,9kg) x Melissa Gatto (56,7kg)

Peso-mosca (até 57,2kg): Kleydson Rodrigues (56,9kg) x CJ Vergara (57,2kg)

Peso-palha (até 52,6kg): Ariane Sorriso (52,4kg) x Lupita Godinez (52,2kg)

Peso-galo (até 61,7kg): Journey Newson (61,5kg) x Fernie Garcia (61,5kg)