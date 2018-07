Chute em árbitro faz Roy Nelson ser suspenso do UFC por 9 meses

Roy Nelson protagonizou uma cena no mínimo curiosa no UFC Brasília, quando decidiu dar um chute no árbitro John McCarthy logo após nocautear o brasileiro Antônio Pezão. A atitude, porém, não ficou impune. Nesta quinta-feira, o norte-americano foi suspenso por noves meses e ainda terá que pagar uma multa de 24 mil dólares para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva do MMA, sediado aqui no Brasil.

"Antes da luta eu e o John (McCarthy) estávamos falando sobre danos e posições. O que fazer ou não fazer. Eu sabia no primeiro soco que o Pezão estava nocauteado e aí eu tive que dar mais um. Na minha cabeça foi tudo muito devagar. Estava tendo uma conversa com o John, do tipo: 'Você não vai parar?'. Eu sou amigo do Pezão. Ele tem uma família e eu conheço a sua filha. Eu não preciso ficar socando a cara dele. Se fosse só um soco e ele tivesse caído, eu sairia andando como faz o Mark Hunt, mas ele caiu de costas e ficou tentando reagir. E não é que o John estava de pé e longe. Ele estava do meu lado e estávamos conversando. Eu dizia que o Pezão estava apagado e ele falava para eu continuar. Senti que eu estava dando um castigo extra. Não precisava", lamentou o atleta, justificando sua atitude.

Apesar disso, Nelson não escapou da punição, com o tribunal justificando que "o atleta tem a obrigação de respeitar a honra, preservar a saúde e a integridade física e moral do juiz". Punido por nove meses, ele só poderia voltar a lutar em 29 de junho, mas, caso formalize um pedido de desculpas ao árbitro, sua pena cai para seis meses de suspensão, acompanhado de uma multa de 13,7 mil dólares.